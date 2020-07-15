AA / HABERTURK.COM

Rusya ile Türkiye arasında hava trafiği yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm uluslararası tarifeli ve charter uçuşları yasaklanmıştı.

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