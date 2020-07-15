Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın tanıtımı için Alman acenteler Türkiye'ye geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya’nın önde gelen turizm acentelerini 16-19 Temmuz’da İzmir ve Kuşadası’nda ağırlayacak. Türkiye’nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtacak. Organizasyona TUI ve Alltours gibi tur operatörlerini temsil eden ve Almanya’nın yedi farklı şehrinden seyahat profesyonelleri katılacak.
Haziran ayında 50’den fazla ülkenin büyükelçisi ile uluslararası basın mensupları Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde Antalya’da buluşmuştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan “Antalya’da gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonrasında hem büyükelçilerden çok olumlu geri dönüşler aldık hem de Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın Almanya’dan İngiltere’ye, Japonya’dan Ukrayna’ya, Rusya’dan Hollanda’ya uluslararası basın tarafından ilgiyle takip edildiğini gördük. Bu yüzden bu tür tanıtım etkinliklerini oldukça önemsiyor ve iş birliğinde bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor; dünyanın içinden geçtiği bu en zorlu süreci atlatacak alt yapıya ve donanıma sahip durumdayız.” dedi.
İKİNCİ TANITIM GEZİSİ ANTALYA'YA
SunExpress CEO Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise “Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Alman Touristik Aktuell iş birliği ile önemli sayıda Alman turizm seyahat acentelerini İzmir’de ağırlayacağız. Amacımız, pandemi ile mücadelede Kültür ve Turizm Bakanlığımızın başlattığı ‘Safe Tourism’ uygulaması çerçevesinde alınan önlemleri misafirlerimize yerinde göstererek, İzmir özelinde Türkiye’nin bu konuya gösterdiği hassasiyetin altını bir kez daha çizmek” diye konuştu. “Bu çabamız önümüzdeki günlerde merkezimiz Antalya’da da devam edecek” diyen Çalışkan, Almanya’nın önde gelen seyahat profesyonellerini 23-26 Temmuz tarihlerinde Antalya’da ağırlayacaklarını belirtti.
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