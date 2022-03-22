Rusya'dan nükleer tehdidi!

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 27. gününde, Batı dünyasının yaptırımlar uyguladığı Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun" sadece birkaç gün süreceğini kimsenin hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

Harekatın planlandığı gibi devam ettiğini söyleyen Peskov, günlerdir abluka altına aldıkları Mariupol kentindeki ana hedeflerinin, 'şehri milliyetçi birliklerden temizlemek' olduğunu iddia etti.

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu.