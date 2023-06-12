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Rus turist Taksim'de öldürüldü! Emniyet'ten açıklama!

İstanbul Taksim'de, 4 kişi ile kavga eden 40 yaşındaki Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili inceleme neticesinde, şüpheliler ile Rus turistin sataşması sonucu tartışma yaşandığı, devamında olayın gerçekleştiği anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir" denildi

Giriş: 12.06.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Rus turist Taksim'de öldürüldü! Emniyet'ten açıklama!
DHA

İstanbul'da olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi´nde meydana geldi.

RUS TURİST İLE 4 KİŞİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk (40) ile 4 kişi arasında kavga çıktı.

KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti. Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi.

EMNİYET: SATAŞMA SONRASI KAVGA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ise olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Olayla ilgili inceleme neticesinde, şüpheliler ile Rus turistin sataşması sonucu tartışma yaşandığı, devamında olayın gerçekleştiği anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. Diğer şüphelileri ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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