Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika ruhsatsız silah operasyonu! Binlerce silah ele geçirildi: 2 bin 36 gözaltı!

        Son dakika haberi Ruhsatsız silah operasyonu! 2 bin 36 gözaltı

        78 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen Mercek-9 operasyonunda 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah da ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 08:06 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ruhsatsız silah operasyonu! 2 bin 36 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen “Mercek-9” operasyonlarında; bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce; Son 5 gün içerisinde İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Samsun, Antalya, Hatay, Batman, Kahramanmaraş, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Osmaniye, Tekirdağ, Aydın, Kayseri, Muş, Çorum, Eskişehir, Mardin, Isparta, Malatya, Afyonkarahisar, Denizli, Elazığ, Aksaray, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Erzurum, Kırklareli, Ordu, Sinop, Yalova, Ağrı, Burdur, Düzce, Giresun, Siirt, Sivas, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak, Iğdır, Nevşehir, Tokat, Uşak, Van, Amasya, Erzincan, Kilis, Niğde, Rize, Trabzon, Yozgat, Artvin, Bingöl, Bolu, Çankırı, Karaman, Kırşehir, Tunceli, Adıyaman, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kars ve Şırnak olmak üzere toplam 78 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-9” Operasyonlarında” bin 230 ruhsatsız tabanca ve 163 ruhsatsız kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam bin 393 tabanca yakalandı.

        İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa’da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        "Adana'daki gibi olmadı"
        "Adana'daki gibi olmadı"
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        1 attı 3 aldı!
        1 attı 3 aldı!
        Habertürk Anasayfa