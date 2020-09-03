Radyo, Televizyon Üst Kurulu'nun ( RTÜK) kararına göre, çocuk istismarı görüntüleri içeren “Minnoşlar” katalogdan çıkarılacak.
İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.
Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu masaya yatırdı.
"MİNNOLAR" KATOLOGDAN ÇIKARILSIN
Üst Kurul’da öncelikle Netflix’te 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacağı duyurulan “Minnoşlar” isimli filmin fragmanında yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu.
Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.
RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.
AKİT TV'YE PARA CEZASI
Akit TV’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin verilen haberin alt bandında “Devletin Zirvesi Anırkabir’de” ifadesinin toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda kalması sebebiyle Kanun’da yer alan “yayın hizmetleri… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünün ihlal edildiği tespit edilerek yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi.
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