Resmen TVFCELL oldu

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Turkcell hissedarları şirketin yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçmesini sağlayacak ana sözleşme değişikliklerini onayladı. Böylece Turkcell'in kurucu ortaklarının hisselerini TVF'ye devretmesi için gereken koşullar da tamamlanmış oldu.

Genel kurulda şirketin yönetim kurulu üye sayısını yediden dokuza çıkaran, TVF'nin hisselerinin bir bölümüne imtiyaz veren ve böylece yönetim kontrolünü TVF'ye geçmesine imkan veren karar kabul edildi.

BAHÇUVAN: İLK KEZ ÖNEMLİ BİR GENEL KURUL SORUNSUZ GEÇTİ

Genel kurul toplantısına katılan Finansal Yatırımcılar Derneği (FİNYAD) Başkanı Ali Bahçuvan, "Yönetim kurulu üye sayısını artıran ve imtiyazlı hisse değişikliğini içeren ana sözleşme değişikliği kabul edildi. Muhalefet şerhi veren olmadı. İlk defa bu kadar önemli kararların alındığı bir genel kurul toplantısı bu kadar sorunsuz geçti" dedi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Haziran ayında ülkedeki en karmaşık ve ihtilaflı ortaklık hikayelerinden birinde düğümü çözerek Turkcell'in kontrol payını almak için şirketin hissedarlarıyla anlaştı.

Turkcell'in kurucu ortaklarından Telia ve Çukurova Holding paylarını TVF'ye satmalarıyla iki büyük ortak TVF ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın yatırım aracı LetterOne olacak.

Hisse devri için düzenleyici kurumlardan tüm izinler Eylül ayında alındı.

811 MİLYONLUK KÂRI DAĞITTI

Şirket 2019 yılı dağıtılabilir kârının yüzde 25'ine denk gelen 811 milyon TL'yi dağıtacak.

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada da şirketi 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararların alındığı belirtildi:



"Olağan Genel Kurul ToplantıYönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.



Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.



Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde Sn. Christopher James Powell'in atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı onaylanmıştır.



2019 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 24.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; 2019 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir karın %25'ini aşmayacak şekilde, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811.621.869 TL tutarındaki karın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinde, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir."

BÜLENT AKSU: TARİHİ KARARLAR ALINDI

Genel Kurul toplantısı sonrası bir değerlendirme yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, ana sözleşmenin hem yatırımcılar hem de müşteriler açısından daha güçlü bir şirket ve marka olma amacıyla değiştirildiğini vurgulayarak, “Bugünkü Genel Kurulumuza iştirak eden ve oy kullanan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi kararlar alınmasını sağlayan bu teveccüh sayesinde Ana Sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu. Hissedarlarımızın müşterek iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şirketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir değer ortaya koyacak şekilde çözüm üretilmiş oldu” dedi.

Aksu “Söz konusu Turkcell olduğunda asla değişmeyecek bazı değerler var. Şirketimizin DNA'sında var olan yenilikçilik, yüksek kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti politikası, güçlü finansal yapı, toplumsal fayda odaklı hizmet anlayışımızı güçlendirerek sürdüreceğiz” diyerek şöyle devam etti: “Genel Kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell’in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin yerli yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum. Turkcell küresel marka olma yolculuğuna hızlı ve emin adımlarla devam ediyor. Bugünkü Genel Kurulumuz sonrasında kavuştuğumuz güçlü yapıyla hedefimiz markamızı global arenada daha da yukarılara taşımak.”

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