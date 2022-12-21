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Son dakika haberi Rekabet'ten 13 şirkete ceza

Rekabet Kurulu, zincir marketler BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve Savola hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Rekabet Kurumu 13 tedarikçiye toplam 878 milyon TL'lik idari para cezası kesti. Coca-Cola'ya 272.2 milyon TL, Eti'ye 173.3 milyon TL, Pasifik Tüketim'e 106 milyon TL, Pepsi'ye 92.5 milyon TL, Frito Lay'e 87.9 milyon TL, Düzey Tüketim'e 48.2 milyon TL,Red Bull'a 25.7milyon TL, Unmaş'a 24.2 milyon TL,Şölen'e 15.7 milyon TL,Haribo'ya 10.2 milyon TL, Kent Gıda'ya 8.8 milyon TL, Glaxosmithkline'a 8.4 milyon TL, Doğanay'a 5.6 milyon TL ceza verildi

Giriş: 21.12.2022 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Rekabet'ten 13 şirkete ceza
HABERTURK.COM
Rekabet Kurulu, 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı. Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

• Coca-Cola’ya 272.159.349,36 TL,

• Eti’ye 173.263.933,89 TL,

• Pasifik Tüketim’e 106.002.255,94 TL,

• Pepsi’ye 92.506.885,85 TL,

• Frito Lay’e 87.954.615,82 TL,

• Düzey Tüketim’e 48.190.012,34 TL,

• Red Bull’a 25.711.530,05 TL,

• Unmaş’a 24.223.008,88 TL,

• Şölen’e 15.680.173,63 TL,

• Haribo’ya 10.204.678,30 TL,

• Kent Gıda’ya 8.775.984,66 TL,

• Glaxosmithkline’na 8.424.667,29 TL,

• Doğanay’a 5.553.551,61 TL

olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

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