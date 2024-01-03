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        Haberler Dünya Diplomasi Reisi Türkiye ziyaretini erteledi - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Reisi Türkiye ziyaretini erteledi

        İran Resmi Haber Ajansı: Reisi Türkiye programını erteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede yarınki görüşmenin ertelenmesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 21:40 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:51
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        Reisi Türkiye ziyaretini erteledi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İran'a başsağlığı mesajı
        İran'a başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

        Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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