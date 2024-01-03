Reisi Türkiye ziyaretini erteledi

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 3, 2024

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir