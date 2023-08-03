Bunlar, sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur. Ancak dizin bükülmesi sonucu menisküs yırtılabilir. Bazı vakalarda aşınmış kıkırdağın bir parçası kopar ve diz eklemlerinin arasına sıkışarak dizin kilitlenmesine ve hareketin engellenmesine neden olur.