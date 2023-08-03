Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı nedeniyle ABD kampından ayrılan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Milli futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığını belirten İtalyan teknik adam, 18 yaşındaki genç yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.
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Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Juventus'a 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.
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Mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İtalyan teknik adam, Arda Güler'in sakatlığı hakkında konuştu.
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"AMELİYATI DEĞERLENDİRİYORUZ"
Milli futbolcunun çok ciddi bir sakatlığının bulunmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz" dedi.
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"ARDA GÜLER UZAYLI"
Ancelotti ayrıca, Arda Güler'e övgüler yağdırıp, "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı” ifadesini kulandı.
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Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve 24 Temmuz'da Milan'la oynanan ilk hazırlık maçında forma giyememişti.
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Real Madrid'in 27 Temmuz'daki Manchester United maçında yedek kulübesinde yer alan Arda Güler, daha sonra ise tedavi olmak için Madrid'e gitmişti. Genç oyuncunun yapılan kontrollerinde menisküsünde yırtık tespit edilmişti.
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MENİSKÜS VE MENİSKÜS YIRTIĞI NEDİR?
Menisküs yırtığı dizde en sık meydana gelen, ağrılı bir kıkırdak yaralanması türüdür. İnsanların dizlerinde, kaval kemiği ve uyluk kemiğin arasında bir yastık görevi gören C şeklinde iki kıkırdak parçası vardır. Bunlara menisküs adı verilir.
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Bunlar, sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur. Ancak dizin bükülmesi sonucu menisküs yırtılabilir. Bazı vakalarda aşınmış kıkırdağın bir parçası kopar ve diz eklemlerinin arasına sıkışarak dizin kilitlenmesine ve hareketin engellenmesine neden olur.
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