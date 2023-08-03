Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol İspanya Son dakika haberi... Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi! - Futbol Haberleri

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı nedeniyle ABD kampından ayrılan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Milli futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığını belirten İtalyan teknik adam, 18 yaşındaki genç yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Juventus'a 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İtalyan teknik adam, Arda Güler'in sakatlığı hakkında konuştu.

        • 3

          "AMELİYATI DEĞERLENDİRİYORUZ"

          Milli futbolcunun çok ciddi bir sakatlığının bulunmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

        • 4

          "ARDA GÜLER UZAYLI"

          Ancelotti ayrıca, Arda Güler'e övgüler yağdırıp, "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı” ifadesini kulandı.

        • 5

          Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve 24 Temmuz'da Milan'la oynanan ilk hazırlık maçında forma giyememişti.

        • 6

          Real Madrid'in 27 Temmuz'daki Manchester United maçında yedek kulübesinde yer alan Arda Güler, daha sonra ise tedavi olmak için Madrid'e gitmişti. Genç oyuncunun yapılan kontrollerinde menisküsünde yırtık tespit edilmişti.

        • 7

          MENİSKÜS VE MENİSKÜS YIRTIĞI NEDİR?

          Menisküs yırtığı dizde en sık meydana gelen, ağrılı bir kıkırdak yaralanması türüdür. İnsanların dizlerinde, kaval kemiği ve uyluk kemiğin arasında bir yastık görevi gören C şeklinde iki kıkırdak parçası vardır. Bunlara menisküs adı verilir.

        • 8

          Bunlar, sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur. Ancak dizin bükülmesi sonucu menisküs yırtılabilir. Bazı vakalarda aşınmış kıkırdağın bir parçası kopar ve diz eklemlerinin arasına sıkışarak dizin kilitlenmesine ve hareketin engellenmesine neden olur.

        • 9
        • 10
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Habertürk Anasayfa