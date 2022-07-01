PSG, Vitinha'yı kaptı

Paris Saint-Germain, Portekiz futbolunun yeni yıldızlarından Vitinha’yı kadrosuna kattı. Fransız devi, 22 yaşındaki orta sahayla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Paris Saint-Germain, bu transfer için Porto'ya Vitinha'nın 40 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Genç futbolcu, Paris Saint-Germain ile yeni bir maceraya başladığı için çok mutlu olduğunu ve bu formayla başarılara koşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Adı Premier Lig ekipleriyle de anılan Vitinha, Porto'nun şampiyonluğunda da önemli rol üstlenmiş ve sezonun en iyi 11'ine seçilmişti.