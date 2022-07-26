Polis eve gizlendi! Dolandırıcılar geldi!

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde H.K. (62) isimli kişinin yaklaşık 120 bin TL değerinde ziynet eşyasının dolandırıcılık yoluyla ele geçirilmeye çalışıldığı ihbarını alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

POLİS EVDE SUÇÜSTÜ YAKALADI

İHA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olay günü şüphelilerin mağdur ile irtibata geçtiği öğrenilerek gerekli tertibat alınarak mağdurun şüpheliler ile iletişim devam ettirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu Ö.D. (48) isimli zanlı, mağdura ait ikamet içerisinde parayı ziynet eşyasını almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların devamında, yakalanan şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edilen İ.E. (48), H.A.(28) ve K.K.(43) isimli şüpheliler Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.