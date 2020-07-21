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Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den (27) acı haber geldi. Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cansız bedeni, ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu.

Dehşet olayda, genç kızın son görüldüğü kişi olduğu belirtilen C.M.A. (32) gözaltına alındı. Şüpheli, Gültekin'i elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Habertürk TV yayınına çıkan Adli Tıp Uzmanı Prof.Dr.Halis Dokgöz ve Hukukçu Dr.Rezan Epözdemir ise, caninin profili hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞİDDET AİLE İÇERİSİNDE BAŞLIYOR"

Konuşmasında bu yıl ilk 6 ayda 150'ye yakın kadın cinayeti işlendiğine dikkat çeken Dokgöz, "Aslında şiddetin aile içerisinde başladığını görüyoruz. Yani sözel şiddetten duygusal şiddetten başlıyor. Fiziksel şiddetten devam ediyor. Ayrılıyor insanlar ayrıldığı kişi tarafından şiddete uğruyor.

Bunu da içselleştirmişiz. Çünkü ailede baba uyguluyor şiddeti, anne çocuğuna karşı uyguluyor ve bu bir kısır döngü halinde devam ediyor. Ayrıca bu tür olaylarda katil ceza alıyor ama aldığı cezayı yatmıyor. İnfaz yasasından, denetimli serbestlikten yararlanıyor. 30 yıl ceza alan bir adam 10 yıl içerisinde hapisten çıkabiliyor. Yasal düzenlemelerden kültürel kodlarımıza kadar, aile içinde yaşananlara kadar hepsi şiddeti körüklüyor. " ifadelerini kullandı.

"KADIN CİNAYETİ DOSYALARINDA KURGULANMIŞ İFADELER GÖRÜYORUZ"

Hukukçu Epözdemir de, "Kadın cinayeti dosyalarında kurgunlanmış ifadeler görüyoruz. İşte 'evlenmeden önceki kızlık soyadını kullandı öldürdüm', 'açık giyindi öldürdüm', 'sosyal medyada kızlık soyismini kullandı öldürdüm' gibi ezberletilmiş kurgulatılmış, tamamen haksız tahrik indiriminden faydalanmak amacıyla hazırlanmış ifadelerle karşılaşıyoruz.

Artık Türkiye'de kadına şiddet veya kadın cinayeti işleyen patolojik bakış açısı olan bu perspektif, bu profil bu tür savunma mekanizmalarını içselleştirmiş durumda. Yani profesyonel bir katillik müessesesi neredeyse gelmiş." şeklinde konuştu.

ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR

Katilin fotoğraflarının kullanıldığı ve sonradan kapatılan bir sosyal medya hesabındaki paylaşımlar da kan dondurdu.

Hesapta yapılan bir paylaşımda, "Çok temiz dediğiniz kızın, evli bir adamla işi ne peki, boş yapmayın" ifadeleri ile, "Merak etme biz o kızın ne ayak olduğunu biliyoruz. Senin adamlığını da biliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İŞ YERİ İSİM HAKKINDAN DOLAYI DAVALIK ÇIKTI

Öte yandan katilin Muğla Akyaka'da Cüce isimli mekanın sahibi olduğu belirtildi. İlçede aynı isimde bir başka mekanın daha yer aldığı ve asıl isim hakkının da bu iş yerinde olduğu kaydedildi. İş yeri tarafından yapılan açıklamada da, isim hakkından dolayı C.M.A.'nın sahibi olduğu mekan ile davalık oldukları açıklandı. İşte o açıklama;