Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pet şişelere doldurulup alkol satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Çömlekçi Mahallesi'nde İ.C.'ye ait kullanılmayan dükkanda arama yapan polis ekipleri, 44 adet pet su şişesi buldu.

Şişelerin içerisindeki maddeyi kontrol eden polis, alkol olduğu anlaşılınca dükkan sahibi İ.C.'yi gözaltına alıdı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'nde ifadesi alınan İ.C. adliyeye sevk edildi. İ.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.