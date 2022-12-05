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Son dakika haberi Pençe Kilit Operasyon bölgesinden acı haber: 1 şehit!

MSB: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütünün döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu

Giriş: 05.12.2022 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Pençe Kilit Operasyon bölgesinden acı haber: 1 şehit!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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