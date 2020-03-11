Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat akşamı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, inişinden sonra pistten çıkıp topraklık alana düştü. 3 parçaya bölünen uçakta 3 yolcu öldü, aralarında mürettebatın da bulunduğu 180 kişi yaralandı.

Arzu Kaya'nın haberine göre, kazanın ardından başlatılan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Uçağın kaptan pilotu tutuklandı. Başlatılan soruşturma kapsamında akıllardaki tek soru bu kazanın neden yaşandığına ilişkindi. İşte bu soruyla birlikte incelemeler başlatıldı. O incelemeler sonucunda ön rapor hazırlandı.



YABANCI UYRUKLU PİLOT KULEYİ ANLAMADI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’nca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda hazırlanan ön raporda, uçak ile Sabiha Gökçen kule arasında yapılan telsiz görüşmelerine yer verildi. O görüşmeye göre, önceki 2 uçağın pisti pas geçtiği bilgisinin Türkçe olarak söylendi. İkinci pilotun Hollanda vatandaşı olması ve Türkçe bilmemesi nedeniyle bu bilgiyi anlamadı. Son telsiz görüşmesinde ise İngilizce olarak 270 dereceden 22 knot rüzgar bilgisi verilip iniş serbest bilgisi verildiği öğrenildi.



UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ, PİLOTLARDA STRES ARTTI

Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa yıldırım isabet ettiği de anlaşıldı. Düşen yıldırım sebebiyle uçakta herhangi bir sorun olma ihtimaline binaen pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapmak istediği de belirlendi.



İNİŞ UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Uçağın, İzmir- İstanbul uçuşunda Yeşilköy ve Sabiha Gökçen kuleleriyle gerekli temasları yapıp iniş için müsaade aldığı anlatılan raporda, iniş için alçalış hattında sapmalar görüldüğü ancak inişin uygun şekilde gerçekleştiği ortaya çıktı.



ÇIKAN YANGIN YAĞMURLA SÖNMÜŞ

Meydana gelen kaza sonucu uçağın 3 parçaya ayrıldığı anlatılan ön raporda, motorların, iniş takımlarının koptuğu ve kanatlarla kuyruk takımının parçalarının hasarlandığı bilgisi verildi. Bu hasar seviyesinin de “tam hasar” seviyesinde olduğu aktarılan raporda sol ve sağ motorda yangın çıktığı, havanın yağışlı olması olması nedeniyle yangının kendiliğinden söndüğü belirlendi.



UÇUŞA ELVERİŞLİ, YAKITI UYGUN

Raporda ayrıca uçağa ait bakım belgelerinin incelenmesinde bekleyen bir bakım işleminin olmadığı yani uçuşa elverişli olduğu kaydedildi. Uçağın iniş ağırlığının maksimum limitini aşmadığı, yakıt planlamasının da uçuş için uygun olduğu öğrenildi.



6 SANİYE GECİKMELİ FRENLEME

O an meydana gelen hava şartlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda, uçağın pist başına indiği, otomatik frenleme yapıldığı belirtildi. Uçağın sürat göstergesinin 57 knot gösterdiğinde aslında arka rüzgar nedeniyle gerçek süratinin 84 knot olduğu ifade edildi. Süratin düşmemesi nedeniyle manuel frenlemeye geçildiği ancak 6 saniyelik bir gecikme yaşandığı vurgulandı.