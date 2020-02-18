HEYET ANKARA'YA DÖNECEK

18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı uçak kazasına ışık tutacak "kara kutu" olarak adlandırılan CDR ve FDR'ın Almanya'da "çözümleme" işlemi tamamlandı. Uçakta, teknik yönden kazaya neden olabilecek "olağan dışı" bir veriye rastlanmadığı belirtiliyor.
Pilotlar arasında da uçağın tekerleklerini piste koyuşundan, üçe bölündüğü ana kadar geçen süreçle ilgili "çok kritik ve tayin edici" bir konuşmanın bulunmadığı ifade ediliyor. Peki, bundan sonra ne yapılacak? Türk heyetin, perşembe günü yurda dönmesi bekleniyor. "Kara kutu"lardan elde edilen veriler, havacılık ve hava araçları alanlarında uzman kişilerce ayrıntılı olarak analize tabi tutulacak. Kazaya ilişkin diğer verilerle bir araya getirilecek ve "gerekçe" ortaya konulacak. Kazaya ilişkin ön rapor 1 ay, nihai rapor en 1 yıl içinde ortaya çıkacak.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 180 KİŞİ YARALANDI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta meydana gelen kazada, Pegasus Havayolları'na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, üçe bölündü. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. 180 kişi de yaralandı. Uçağın, "kara kutu" olarak adlandırılan Flight Data Recorder (FDR) ve pilotların kabin içindeki konuşmalarını kaydeden CDR'ı, çözümlenmek üzere geçen hafta Türkiye'den 3 kişi ve ABD’den bir grup uzman eşliğinde Almanya'ya gönderilmişti. CDR ve FDR'ın "çözümleme" işleminin tamamlandığı belirtiliyor.
PEKİ 'KARA KUTU'DAN NE ÇIKTI?
Habertürk'ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, uçakta, kazaya neden olabilecek, teknik yönden "olağan dışı" bir veriye rastlanmadı. Bu durum dikkatlerin, yeniden kazanın yaşandığı dakikalardaki şiddetli rüzgara ve yağmurlu havaya ve havalimanın fiziki koşullarına çevrilmesine yol açtı. Özellikle pilotların kendi aralarında yaptıkları konuşmaların, kazanın aydınlatılmasında önemli bir yer tutabileceği belirtiliyordu. Pilotlar arasında da uçağın tekerleklerini piste koyuşundan, üçe bölündüğü ana kadar geçen süreçle ilgili "çok kritik ve tayin edici" bir konuşmanın olmadığı kaydediliyor.
HEYET ANKARA'YA DÖNECEK
Peki, bundan sonra ne yapılacak? Türk heyetin, perşembe günü Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. "Kara kutu"lardan elde edilen veriler, havacılık ve hava araçları alanlarında uzman kişilerce ayrıntılı olarak analize tabi tutulacak. Kazaya ilişkin diğer verilerle bir araya getirilecek ve "gerekçe" ortaya konulacak. Kazaya ilişkin ön rapor 1 ay, nihai rapor en 1 yıl içinde ortaya çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!