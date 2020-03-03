03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat akşamı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, inişinden sonra pistten çıkıp topraklık alana düştü. 3 parçaya bölünen uçakta 3 yolcu öldü, aralarında mürettebatın da bulunduğu 180 kişi yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olan kaptan pilot çıkarıldığı mahkemece geçen hafta tutuklandı.
GÖZLER ÜST MAHKEMEDE
Arzu Kaya'nın haberine göre, bu kararın üzerine tutuklama kararı veren Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne kaptan pilot Mahmut Aslan’ın avukatı bir itiraz dilekçesi verdi. Tutuklama kararına itiraz etti.
Tutuklama kararının kaldırılarak tahliye edilmesini talep etti. Gözler, itirazı değerlendirecek bir üst mahkeme olan Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne çevrildi. Mahkemenin ilerleyen günlerde talebi değerlendirip karara bağlaması bekleniyor.
PİLOT NE DEMİŞTİ?
Peki kaptan pilot Mahmut Aslan ifadesinde ne dedi, mahkeme hangi gerekçelerle tutukladı? Kaptan pilot ifadesinde, “İniş pistimiz belliydi. İzmit’e yaklaştığımızda hava koşulları bozulduğu için pisti değiştirdiler. Yalova civarında uçağa yıldırım isabet etti. Bizden önceki 2 uçağın pisti pas geçtiği bildirildi. Ancak pas geçmeyi gerektirecek somut sebep bildirmedi.
İniş hızını limit dahilinde ayarlayarak hareket ettik. İnişi de kurallara göre yaptık. Tekerlek izleri vardı. Temizlenmemesi kayganlaşmaya neden olur. Bu nedenle uçağın kaydığını düşünüyorum. Kazanın meydana gelmesinde Sabiha Gökçen Meydan İşletmesi kendi belirlediği AIP yayınında belirttiği kurallara uymamıştır. Benim kusurum yıldırım nedeniyle emniyetli şekilde inmek istemem” demişti.
MAHKEMENİN TUTUKLAMA GEREKÇESİ
Mahkeme ise, kaptan pilot Aslan’ın kulenin kendisine hava muhalefeti yüzünden 2 uçağın pas geçtiğini söylemesine rağmen uçağı indirmede ısrarcı olduğunu söyledi. Ayrıca pilotun iniş hızının fazla, zamanında frenleme yapmadığı için de kusurlu davrandığını kaydetti. “Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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