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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde oturan Nazmi Önal (64), geçen yıl 26 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Önal'a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

50 KİŞİLİK EKİP ARADI, BULAMADI Vahşice öldürülen ağabey Nazmi Önal. DHA'da yer alan habere göre AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce kurulan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, Önal'ın kaybolduğu bölgede arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı.

CESEDİNİN PARÇALARI BULUNDU

AĞABEYİYLE YAŞAYAN KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI Parçaların bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeğiyle detaylı arama yaptı. Ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze 4 Ocak'ta toprağa verilirken, jandarma şüpheli olarak Nazmi Önal ile birlikte yaşayan kardeşi M.Ö. gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

CENAZEDE DUA ETTİ, TABUTUN ARKASINDA YÜRÜDÜ İHA'da yer alan habere göre Nazmi Önal’ın bulunan uzuvları otopsi sonrasında aileye teslim edildi. 4 Ocak 2024 tarihinde köyde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Nazmi Önal'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kardeşi M.Ö. Nazmi Önal’ın cenaze namazını ise küçük kardeşleri kıldırdı. Şüpheli olarak gözaltına alınan M.Ö.'nün, ağabeyinin cenaze namazına katılıp mezarlığa tabutunun arkasında gitme anları kameralara yansıdı.

TOPRAĞA VERİP TEK BAŞINA YAŞADI Ağabeyini toprağa veren şüpheli, evine dönerek tek başına yaşamaya başladı. JASAT tarafından gözaltına alınan şüpheli kardeşin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınacak olan zanlının adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.