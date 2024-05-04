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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özel'den Kılıçdaroğlu görüşmesi açıklaması

        Son dakika haberi Özel'den Kılıçdaroğlu görüşmesi açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:39
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        Özel'den Kılıçdaroğlu görüşmesi açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaret etti.

        Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, yeniden seçilmesi nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yavaş, Özel'i belediye girişinde karşıladı. Mansur Yavaş, Özgür Özel’e Ankara’nın 5 beyazı olan Ankara tavşanı, Ankara balı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercinini simgeleyen plaket verdi. Özel de Yavaş'a, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yaptığı bağışın sertifikasını hediye etti. Özgür Özel, sertifikayı verirken, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, Sayın Başkanımızın yeniden seçilmesini kutlamak için onun adına öğrencilere burs verilmek üzere bağış yaptık. Hayırlı uğurlu olsun yeni dönemi" ifadelerini kullandı.

        'BİZ BU TAKIMIN KAPTANINA GÜVENİYORUZ'

        Özgür Özel ve Mansur Yavaş, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etmeye, hayırlı olsun dileklerini iletmeye geldiğini söyleyerek, "Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi, burası Türkiye'nin başkenti, bu belediye tasarrufun başkenti. Önümüzdeki günlerde bütün belediyelere bir tasarruf genelgesi göndereceğiz, titizlikle hazırlanıyor. Biz tasarrufu ön plana alan, israfı bitiren, hizmet getiren belediyecilik anlayışına sahibiz. 31 Mart'ta bu anlayış ödüllendirildi. Bu anlayış Ankara'da 10 kişiden 6'sının oyunu aldı, yüzde 60 oy aldı. Bir tabu yıkıldı Türkiye'de. Sayın Başkan, devletin yetişemediği yerde aşısından testine kadar, karışlanmayan aşıların karşılanmasına kadar, bakkalda veresiye defterin kapatılmasına kadar destansı bir belediyecilik anlayışını 5 yıl boyunca hayata geçirdi. Karneye de 5 pekiyiyi aldı. Biz bu takımın kaptanına, ilçe belediyelerindeki kaptanlarımıza, başkanlarımıza sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

        'HERKESİN BEKLENTİSİDİR'

        Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Gezi tutuklularının serbest bırakılması talebinde bulunmasına ilişkin soru üzerine, "Bu konuda en yoğun beklenti iş adamlarından tutun 'Türkiye'nin ekonomisi iyiye gitsin' isteyen herkesin beklentisidir. Çünkü Gezi davası bu konudaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı uygulanmadığı için Türkiye'de hukukun üstünlüğü olmadığını, hukuki öngörülebilirlik olmadığını, böyle bir ülkeye yatırım yapılamayacağını, kredi verilemeyeceğini ve doğrudan ekonomiye olumsuz etkisi olan bir durum olduğunu anımsatalım" dedi.

        'TÜRKİYE BU CENDEREDEN KURTULSUN'

        Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle Tayfun Kahraman'ın Bülent Arınç ve kendisiyle yaptığı konuşmayı satır satır hatırlattığını, belgeleri bıraktığını belirtti. Tayfun Kahraman'ın, o dönem Erdoğan'ı ziyaretini hatırlatan Özel, "Çıkıştaki açıklamasına 'Başbakanımız' diye başlayan, 'Olumlu atmosferde geçti, ağaçlar eksilmeyecek, yargı kararı beklenecek, referandum yapılacak, artık Gezi Parkı'ndaki insanların takdirine sunuyorum olumlu yaklaşımı' demiş birisi içeride yatamaz, yatmaması lazım. AİHM kararıyla inatlaşılmamalı, AYM kararına rağmen bir milletvekili hapiste tutulmamalı" dedi.

        Avrupa Parlamenterler Konseyi'ndeki temaslarını hatırlatan Özel, "Bütün grupları ziyaret ettim, devlet başkanlarıyla görüştüm. Türk heyetini de ziyaret ettim. 18 kişiler. Tuğrul Türkeş başkan. Hepsinin derdi 'burada ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor' diyorlar. Türk delegasyonu her partiden oluşuyor. Kavala burada hapis, onlar da oradaki odada hapis. O yüzden sonsuz fayda var, ne çare bulunacaksa. 'Türkiye'de yargı talimat alıyor almıyor' tartışmasına ben girmeyeyim. Yargı da talimat almasın. Yargı, talimatı kendi vicdanından alsın. Yeniden yargılama mı, yargılamanın yenilenmesi mi en doğrusunu hukukçular bilir. Ama bir yol bulunsun, Türkiye bu cendereden kurtulsun" diye konuştu.

        Özel, "Ben kamuoyuna mal olmuş konularda kendi düşüncelerimi söyledim. Ben büyük dramı anlattım. Kendisinin gerekeni yapmasının çok yerinde olacağını nezaketli bir dille kendisinden talep ettim" ifadelerini kullandı.

        'EN KEYİFLİ YEMEĞİMİZİ YEDİK'

        Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam bir araya gelmesi ile ilgili soru üzerine de "Ahlatlıbel'de Sayın Genel Başkanımızla hem çok faydalı, hem de bu güne kadar en rahat, en keyifli yemeğimizi yedik. İki taraf da kazanan tarafta sonuçta. CHP kazanınca keyifli bir sohbet oldu. Hem Meclis Başkanının görüşmesi, hem Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim, detayları paylaştım, kendisinin görüşlerini aldım" dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun görüşme öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı eleştirel açıklama ile ilgili de "Ben onu hiç üstüme almamıştım. Almamakla da doğru yapmışım. Sayın genel başkanı telefonla aradığımda görüşmeyle ilgili bana önerilerde bulundu; 'şu söylenebilir, şunu söylerlerse bunu hatırlatmak iyi olur' dediğine göre görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa 'söyleyecek sözüm yok' derdi. Genel başkanlar her tweeti üstüne almazlar. Kendisiyle yapıcı, son derece katkı verici, geleceğe yönelik ışık tutucu yaklaşımı var. Öyle bir sorun alanımız yok sayın genel başkanla. Bundan sonra partiyle ilgili, partinin geleceğiyle, iktidara gelmesiyle ilgili umutlarımız var. Bu konuları konuştuk" dedi.

        YAVAŞ: OLUMLU SONUÇLANIRSA GÖRÜŞMEYE GEREK KALMAZ

        Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirmesi ve kendisinin de Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Mansur Yavaş da "Kamuoyu gibi ben de olumlu buluyorum. Özellikle CHP'nin birinci parti olduktan sonra bu gerilimi ortadan kaldırıcı yaklaşımı kamuoyu tarafından çok olumlu karışlandı. Sayın Genel Başkanımız tarafından, belediyelerin sorunları da Cumhurbaşkanına anlatıldı. Bizim de bakanlıklarla ilgili bazı bekleyen yazılarımız var. Bu görüşmenin sonucu olumlu olursa, olumlu sonuç bekliyoruz; olumlu sonuçlanmazsa ondan sonra tekrar randevu istemeyi düşünebilirim. Görüşmenin sonucu inşallah olumlu olur. Hükümet kanadından olumlu bir yaklaşım olursa problemlerimiz çözülecek, o zaman görüşmeye gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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