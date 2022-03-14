Ortaköy'deki ölümde dehşetin görüntüsü!

DHA

Ortaköy'de bulunan otelde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (41), 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında Cizdam'ın yanında olduğu öğrenilen dini nikahlı eşi Özgür A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili de yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Özgür A. ve Ebru Cizdam'ın saat 00.56'da 7'nci katta bulunan odalarına çıkıyor.

KORİDORDA KAYDEDİLDİ

Bu sırada Özgür A. ile tartışan Ebru Cizdam odaya girmek istemiyor. Ancak eşini yerlerde sürükleyen Özgür A., genç kadını odaya sokmaya çalışıyor.

Bir süre sonra eşinin elinden kurtulan Ebru Cizdam, koridorda kaçmaya başlıyor. Otel odası önünde bir süre cebinden bir şey arayan Özgür A. ise daha sonra kadının peşinden gidiyor.