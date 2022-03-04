Ortaköy'deki ölümde eşi tutuklandı

Beşiktaş'ta bir otelin çatısından atlayarak hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın (41) gözaltına alınan olay sırasında aynı odada bulunan eşi Özgür A.(42) adliyeye sevk edildi. 26 yıllık evli oldukları ve 2 çocukları bulunan çiftin, ticaret ve turistik amacıyla Almanya'dan İstanbul'a geldikleri öğrenildi.
Çiftin olaydan kısa süre önce sokakta yaşadıkları tartışma güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan Özgür Aydoğan adliyeye sevk edildi. Özgür Aydoğan tutuklandı.
ÇATIDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Beşiktaş, Yıldız mahallesinde bulunan bir otelde önceki gün meydana gelen olayda Gıda ve İnşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık eşi Özgür A. gözaltına alındı.
"ONU İNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN AŞAĞI DÜŞTÜ"
Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Özgür A., eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıkları ve iki çocukları bulunduğunu söyledi.
Özgür A.'nın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik amaçlı Türkiye'ye geldiklerini olaydan bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söylediği belirtildi.
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