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        Haberler Spor Futbol Son dakika haberi Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı!

        Bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, 32 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:15
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        Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı!
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        Süper Lig'de Beşiktaş formasını toplamda 10 sezon terleten Oğuzhan Özyakup, sürpriz bir kararla futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyuran Oğuzhan, şu ifadeleri kullandı:

        "KENDİ FUTBOL FELSEFEMLE OYNAYAMADIĞIM AN VEDA EDECEĞİMİ BİLİYORDUM"

        "Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için "para kazandığım bir iş" olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbolu keyif aldığım sürece oynayacağımı ve kendi futbol felsefemle oynayamadığım an veda edeceğimi biliyordum."

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        "SÜPER LİG'DEN TEKLİF YAPAN TAKIMLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

        "Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim."

        BEŞİKTAŞ'LA 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

        Arsenal ve AZ Alkmaar altyapısında oynadıktan sonra 2012 yılında 500 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, iki dönem olmak üzere toplamda 10 sezon siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş'la 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Oğuzhan, siyah-beyazlı forma altında 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.

        Kariyerinde Beşiktaş dışında Arsenal (U18 ve U21), AZ Alkmaar (altyapı ve U17), Feyenoord ve Fortuna Sittard formaları da giyen Oğuzhan, son olarak Fortuna Sittard'da top koşturuyordu.

        Kariyeri boyunca 404 maça çıkan ve 46 gol, 75 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını da 43 kez giyip 1 de gol kaydetti.

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