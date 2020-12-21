O kentte spor salonları kapatıldı

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda, koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı.

İHA'nın haberine göre, kararlar kapsamında virüsün yayılım hızının azaltılması amacıyla kentteki spor ve fitness salonlarının belirli bir süre ile kapatılmasına karar verildi.

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