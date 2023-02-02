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Norveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Norveç Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı. Açıklamada "Kuran yakma eylemine izin verilmemesini bekliyoruz" denildi.

Giriş: 02.02.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Norveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
HABERTURK.COM

Diplomatik kaynaklar, Norveç'in Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

Açıklamada "Norveç’te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi biraz önce Bakanlığımıza çağırılmıştır. Büyükelçi’ye, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan, geçtiğimiz hafta da İsveç, Hollanda ve Danimarka'nın Ankara Büyükelçileri, ülkelerinde gerçekleşen provokatif eylemler sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

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