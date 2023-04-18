Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüp, anlaşma kapsamında bu sezonun kalan bölümü için Hırvat çalıştırıcıya 100 bin Euro, gelecek iki sezon için de 1 milyon 600 biner Euro garanti ücret olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin Euro ödeme yapacak.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre 2022-23 futbol sezonu için 100 bin Euro, 2023-24 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro ücret ödenecektir."
Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın, İstanbul'daki ofisinde Hırvat çalıştırıcı ile sözleşme imzaladığı bildirildi.
Nenad Bjelica
Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971 tarihinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde dünyaya geldi. 51 yaşındaki çalıştırıcı futbolculuk kariyerine şehrinin takımı Osijek'te başlarken, Albacate, Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wicker ve Karnten kulüplerinde forma giydikten sonra emeklilik kararı aldı.
Futbolu bıraktığı kulüp olan Karnten'de antrenörlük kariyerine başlayan Bjelica, Lustenau, St. Andra, Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve son olarak Osijek'i çalıştırdı.
Dinamo Zagreb'te parladı
Altın çağını Dinamo Zagreb'te geçiren Nenad Bjelica, takımın başında çıktığı 99 maçta 2.30 puan ortalaması tutturdu.
2017-18 sezonunda Hırvat Kupası'nı kazanan Bjelica yönetimindeki Dinamo Zagreb, ayrıcave 2017-18 ve 2018-2019 sezonlarında Hırvatistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Bjelica, takımıyla birlikte 2019-2020 sezonunda da Süper Kupa'yı kazanma başarısını gösterdi.