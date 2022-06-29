NATO'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması

Basın açıklamasından Rusya - Ukrayna savaşına değininen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Rusya derhal savaşa son vermeli ve Ukrayna'dan çekilmeli" dedi.

Stoltenberg "Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya desteğimiz sürecek" diye ekledi.

Stoltenberg, Türkiye ile yapılan 4'lü zirve ve mutabakat sonrası Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmak üzere davet etmeye karar verdiklerini açıkladı.

Yeni stratejik konseptine değinen Stoltenberg "Dünyanın dört bir tarafında stratejik olarak adımlar atılmakta. Yeni stratejik konsepti de belirlendi. En son 2010'da güncellenmişti. 2010'a kıyasla değişiklikler de görülüyor. Rusya'nın saldırganlığı bizi hedef almakta" ifadelerini kullandı.

Çin ile son dönemde yaşanan gerilime de değinen Stoltenberg "Çin'e de tek kelime ile atıfta bulunduk. Bu konseptte 'Çin'in yapmış olduğu eylemler bizim çıkarlarımızı ve güvenliğimizi tehdit etmektedir' gibi bir cümleyle yer buldu" dedi. NATO Genel Sekreteri siber güvenlik konusunun da tartıştıkları konulardan birisi olduğunu vurguladı.

Finlandiya ve İsveç'in davetinin önemini bir kez daha vurgulayan Stoltenberg "Çok önemli bir karar aldık. Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı. Dün Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yapılan anlaşma bu kararımızın yolunu açtı. Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'ya teşekkür etmek istiyorum. Davetimizi kabul ettiler. Bu Türkiye için iyi bir anlaşmadır. Bu Finlandiya ve İsveç için de iyi bir anlaşmadır. Bu NATO için de iyi bir anlaşmadır" ifadelerini kullandı ve "Başkan Putin'in NATO'nun kapılarını kapatma çalışmaları başarılı olmayacak" dedi.

Soru cevap bölümünde ise Ukraynalı gazetecinin "Bu savaş bittiği zaman Ukrayna'ya şans verilecek mi?" sorusuna Stoltenberg "Açık desteğimizin yanında diğer ülkeler de en önemli desteği verdiler. Norveç olsun, Almanya olsun askeri destek vereceklerini de ifade ettiler. Hollanda da aynı şekilde. Dolayısıyla bunun kendisi başlı başına bir mesajdır. Yani yapılan işlerin kendisi de bir mesajdır. Müttefikler olarak uzun savaşlara da hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Sayın Zelenskiy 'Hazır mısınız desteğe?' dedi ve biz de 'Hazırız' dedik. Her bir ülkenin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Destek vermeye de devam edeceğiz. Bu savaşın tabii ki müzakere masasında bitirilmesi isteniyor. Ancak Ukrayna'nın da kabul edebileceği şartlar ile bitmesi lazım. Masada güçlü olmak isteniyorsa savaş meydanında da güçlü olunması lazım. Biz de bunun için uğraşıyoruz. NATO'nun kapıları da sonuna kadar açıktır" yanıtını verdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru sürecinin ne kadar süreceğine dair soruya ise Stoltenberg "Şu ana kadar meydana gelen en hızlı katılım sürecini yaşıyoruz. Mayıs ayında başvurdular, Haziran ayında liderler katılım protokolünü imzalamak için buraya geldiler. Tabii ki 30 farklı parlamento da bunu onaylamak durumunda. Bu noktada bu sürecin ne kadar hızlı olacağına tabii ki ben karar veremem. Ancak süreç şu ana kadar yeterince hızlı gelişti" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli NATO resmi yayınından alınmıştır.