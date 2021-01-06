DHA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli haltercimiz, değerimiz Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Teyzemizin rahatsızlığı haberini üzüntüyle aldık.

Sağlık Bakanlığımız ile sağladığımız eşgüdümle, kıymetli teyzemizi dün tedavisi için ambulansla ülkemize getirdik. Çok şükür durumu iyi" ifadesini kullandı.

DHA'nın haberine göre Kıran, 76 yaşındaki Hatice Süleymanoğlu'nun ambulansta ve tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğraflarını da paylaştı.