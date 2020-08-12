Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG´li teröristin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG´li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı."