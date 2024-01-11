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        Haberler Gündem Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu: 1 şehit - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi MSB duyurdu: 1 şehit

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 23:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 23:47
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        MSB duyurdu: 1 şehit
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        MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024'te, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

        Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, şehit Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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