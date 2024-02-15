REKLAM advertisement1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil icra edilen operasyonlarda son bir haftada 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 151'i Irak'ın kuzeyi, 247'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 398'e ulaştığını söyledi.

REKLAM

Halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarda zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapıldığını belirten Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadesini kullandı.

24 BİN 537 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 253 kişinin yakalandığını, 3 bin 448 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1146'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 24 bin 537 olmuştur." dedi.

Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kayması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Aktürk, "Haber alınamayan işçilerimizi kurtarma çalışmaları kapsamında, 3'üncü Ordu İstihkam Savaş Taburumuz, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

REKLAM

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarından endişe duyduklarını belirterek, saldırıların devamı halinde Gazze'deki trajedinin vahim boyutlara taşınacağına dikkati çekti. Aktürk, "Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır." dedi.

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarına da değinen Aktürk, şunları kaydetti: "14 Şubat'ta bir A400M uçağımız ile 1,2 ton tıbbi malzeme ve 12 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış, 49 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 155 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 18 uçakla 240 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 876 olmuştur."

NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI

Türkiye'nin NATO üyeliğinin, 18 Şubat'ta 72'nci yılına ulaşacağını hatırlatan Aktürk, "Türkiye, hem müttefikler arasındaki savunma konularında hem de Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlikle ilgili tüm meselelerde en önemli platform olmayı sürdüren ve kuruluşunun 75'inci yılına giren NATO'ya geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na gittiğini hatırlattı.

Toplantılarda, İttifak'ın savunma ve caydırıcılığının güçlenmesi kapsamında, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına sağlanan destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerin vurgulanacağını belirten Aktürk, Bakan Güler'in mevkidaşları ile görüşmeler yapmasının da planlandığını söyledi.

SAVUNMA SANAYİSİ

Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

Tuğamiral Aktürk, 9 Şubat'ta "Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi" kapsamında milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının, Ankara Şereflikoçhisar'da düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri envanterine dahil edildiğini bildirdi.

REKLAM

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarlarda, "DROPS-Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ve Temel Eğitim Helikopterinin" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını da aktardı.

SORULAR VE YANITLAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin soruya, şu cevabı verdi:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir.

Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir. Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. TSK, müesses disiplini muhafaza etmek maksadıyla, olayları hukuk çerçevesinde, tarafsız ve tavizsiz bir şekilde değerlendirerek, temel değerlerini sarsacak, askeri disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha göstermemektedir. Bundan en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

REKLAM

F16 TEDARİK VE MODERNİZASYON SÜRECİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F16 tedarik ve modernizasyon kitleri ile F35 programına yönelik sorular üzerine, 40 adet F16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F16 uçağının Viper modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmi kongre bildiriminin ABD yönetimince 26 Ocak'ta gerçekleştirildiğini, taleplere ilişkin kongre onay sürecinin ise 11 Şubat'ta tamamlandığını aktardı.

Şubat ayı sonuna kadar taslak teklif ve kabul mektuplarının iletilmesinin beklendiğini belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Teklif ve kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerimiz devam etmektedir. Temin ve modernize edilecek F16'ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurguladığımız gibi herhangi bir şart söz konusu değildir. F35 konusunda ise her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur."

BAKAN GÜLER'İN IRAK ZİYARETİ

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ziyaretine ilişkin detay verebilir misiniz?" sorusu üzerine kaynaklar, Bakan Güler'in, 6-7 Şubat tarihlerinde Irak'ta çeşitli ikili görüşmeler yaptığını hatırlattı.

Yapılan görüşmelerde, ilişkilerin derinleştirilmesi ve üst düzey ziyaretlerin sıklaştırılması gibi konuların yer aldığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Hudut güvenliğinin sağlanması ve istihbarat paylaşımı ile son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri işbirliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak ve menfaatleri konularına yönelik Merkezi Irak Yönetimi, IKBY ve Irak Türkmen Cephesi makamları ile çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz, Irak topraklarının teröristlerce ülkemize yönelik saldırılarda üs olarak kullanılmaması ve kullandırılmaması, ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir."