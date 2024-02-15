REKLAM advertisement1

Eyüpsultan'da mangal yapan bir grubun yaktığı ateşte patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 9 Şubat Cuma günü, saat 22.30 sıralarında, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aynı fabrikada çalışan 6 işçi, mangal yapmak için ateş yaktı.

FABRİKA BAHÇESİNDE YAŞANDI İşçiler daha sonra ateşin yanına oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada mangal ateşinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı. REKLAM

Mangal ateşindeki patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçiler oturduğu sırada yakınlarındaki mangal ateşinde patlama olduğu görülüyor. Patlamanın etkisiyle 2 kişi oturduğu sandalyeden düşerken diğerleri de hızla kaçıyor.