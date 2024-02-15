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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması! - Futbol Haberleri

        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!

        FIFA, milli takımlar sıralamasını güncelledi. İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ay-yıldızlıların yeni sırası... Ay-Yıldızlılar, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken; geçtiğimiz aylarda, Ekim 2019'dan sonra ilk kez dört sıralık bir yükseliş kaydetmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 12:57 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:57
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        • 1

          EURO 2024 biletini alan A Milli Futbol Takımımız'ın bu başarısı FIFA ülkeler sıralamasına da etki etti.

          İşte FIFA ülkeler sıralamasında ilk 10 ve Milli Takımımız'ın yeni sırası:

        • 2

          10- Hırvatistan (1717,57)

        • 3

          9- İtalya (1718,82)

        • 4

          8- İspanya (1732,64)

        • 5

          7- Portekiz (1745,06)

        • 6

          6- Hollanda (1745,48)

        • 7

          5- Brezilya (1784,09)

        • 8

          4- Belçika (1798,46)

        • 9

          3- İngiltere (1800,05)

        • 10

          2- Fransa (1845,44)

        • 11

          1- Arjantin (1855,20)

        • 12

          35- Türkiye (1505,28)

        • 13

          A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı.

        • 14

          Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti.

        • 15

          Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.

        • 16

          2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanan Ay-Yıldızlılar, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken; geçtiğimiz aylarda, Ekim 2019'dan sonra ilk kez dört sıralık bir yükseliş kaydetmişti. Öte yandan Milliler, ekim ayı sıralamasının ilk 53 sırasında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan ülke olmuştu.

        • 17

          100 YILLIK TARİHİMİZDE BİR İLK

          EURO 2024'e katılmayı Letonya maçının ardından garantileyen ay-yıldızlılar, Galler karşısında da istediğini alıp grubu 17 puanla lider olarak tamamladı. Lider olarak Avrupa Şampiyonası vizesini alan Milli Takım, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı.

          Milliler, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlılar ayrıca, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası kura çekimine 2. torbadan katılacak. Türkiye, daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer alırken, bu 7 turnuvaya da grup ikincisi olarak ya direkt ya da play-off'tan katılmıştı.

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