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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü! - Bursa son dakika haberleri

        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 66 yaşındaki İsmail ve 65 yaşındaki Nermin Danacı çifti yaşamını yitirdi. Çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:43
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        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
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        Bursa'da, Nilüfer ilçesindeki Yolçatı Mahallesi Menekşe Sokağı'nda yaşayan İsmail (66) ve Nermin Danacı (65) çiftinden haber alamayan oğulları eve geldi.

        ANNE VE BABASINI HAREKETSİZ BULDU

        AA'da yer alan habere göre kapıyı kırıp içeri girince anne ve babasının hareketsiz yattığını gören çiftin oğlu, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne durumu bildirdi.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İsmail ve Nermin Danacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖLÜM NEDENİ: KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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        #Bursa
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