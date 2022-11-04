MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Onbaşı Akçağlayan'ın (30), memleketi Aksaray'daki baba evine ateş düştü. 5 yıllık İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit düştü. Acı haber memleketi Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde oturan annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan'a askeri yetkililer tarafından verildi. Eve Türk bayrağı asılırken, şehit haberinin ardından yakınları eve akın etti. Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın eşi Şerife Akçağlayan ile 2 yıllık evli oldukları öğrenildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da acı haberi sosyal medya hesaplarından aile başsağlığı dileyerek duyurdu.