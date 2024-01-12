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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

AĞIR YARALANAN BİR ASKER ŞEHİT OLDU

MSB tarafından yapılan yeni açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

CEVDET YILMAZ: ALLAH'TAN RAHMET VE SABIR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen 5 şehit haberinin ardından taziye mesajları yayınlanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: HESABINI TEK TEK SORACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı:

Milletimizin Başı Sağ Olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız."

HAKAN FİDAN: AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, taziye mesajında "Şehadete eren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun. Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.

FAHRETTİN ALTUN: HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dileyerek, "Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadesini kullandı

NUMAN KURTULMUŞ: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan baş sağlığı mesajı paylaştı:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selâmeti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

YILMAZ TUNÇ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir.

MEHMET FATİH KACIR: MİLLETİMİZİN BAŞA SAĞOLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ALPARSLAN BAYRAKTAR: KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

FAHRETTİN KOCA: ŞEHİTLERE RAHMET YARALILARA ŞİF DİLİYORUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: MEHMETÇİKLERİMİZE RAHMET, AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ABDULKADİR URALOĞLU: ŞEHİTLERİMİZİN MEKÂNI CENNET OLSUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da Rabbim acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet; makamları âli olsun!

ÖZGÜR ÖZEL: YÜREĞİMİZ YANMAYA DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 5 askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAD ZORLU: RUHLARI ŞAD OLSUN!

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun!

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Ayrıntılar gelecek...