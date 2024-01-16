Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Motokuryenin ölümünde mütalaa açıklandı!

        Son dakika haberi Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 2 yıl 6 ay hapis cezası 27 bin 300 bin TL para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada karar açıklandı.

        DHA'nın haberine göre savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme karar için ara verdi.

        Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti.

        REKLAM

        4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

        KARAR AÇIKLANDI

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 27 bin 300 lira adli para cezası verildi. Sanığın ehliyetinin 6 ay süreyle geri alınmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4'ü de kadın! 5 eve girdiler! 10.5 milyon TL'lik soygun!
        4'ü de kadın! 5 eve girdiler! 10.5 milyon TL'lik soygun!
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Avrupa'ya Rus saldırısı senaryosu!
        Avrupa'ya Rus saldırısı senaryosu!
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Habertürk Anasayfa