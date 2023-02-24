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Son dakika haberi MİT'ten operasyon! Beyoğlu saldırısı faillerini kaçıran terörist etkisiz

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlendiği bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil Menci, Suriye’de gerçekleştiren özel bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Giriş: 24.02.2023 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MİT'ten operasyon! Beyoğlu saldırısı faillerini kaçıran terörist etkisiz
MİT'ten operasyon! Beyoğlu saldırısı faillerini kaçıran terörist etkisiz
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PYD/YPG’nin 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlendiği bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil Menci'yi, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, 6 kişinin şehit olduğu ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashir Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı’da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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