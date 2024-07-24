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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!

        Son dakika haberi MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:27 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:45
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        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" Ömer Fırat ile beraberindeki 2 teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Tolhildan" kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu "Raman Renas" kod adlı İrfan Zendi ve "Cengaver Mikayil" kod adlı Hidayet Resuli'nin Süleymaniye'de bulunduğu belirlendi.

        Teröristler, MİT tarafından hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

        Güvenlik kaynakları, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda PKK/KCK mensuplarının, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildiğini, terör örgütü için Süleymaniye kırsalının artık güvenli bölge olarak görülemeyeceğini belirtti.

        Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde &quot;Süleymaniye sorumlusu&quot; Ömer Fırat
        Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde &quot;Süleymaniye sorumlusu&quot; Ömer Fırat
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