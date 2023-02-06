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Son dakika haberi Milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Giriş: 06.02.2023 - 20:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Milli yas ilan edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milli yas ilan edilmesine ilişkin kararı da paylaştı.

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