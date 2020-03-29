Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. İşte 30 Mart-03 Nisan ders programı ve yayın akışı...

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