MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

HABERTURK.COM / Ajanslar

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Değerli vatandaşlarımıza Kayseri’den selamların en güzelini yolluyorum. Kayseri yine çok güzelsin, yine düşman çatlatıyorsun.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı kutluyorum. Bugünkü açık hava toplantımız Türk milletinin 2023 seçimlerinin müjdesi olarak anılacaktır.

Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu kıyamete kadar koruma ve kollama iradesidir. Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır.

"BİZİ ARAYANLAR MİLYONLARIN KALBİNDE ARASIN"

Anket şirketlerini para ile yemleyip MHP ile ilgili kara kampanya düzeneği kuruyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı. İşte görsünler buradaki heybeti, haşmeti. Bizi arayan anketlerde değil; dilde, duada, bahçede, fabrikada, tezgahta, milyonların kalbinde arasın.

"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Kokuşmuş bir ittifak hangi yaraya merhum olacaktır. Zillet ittifakından hiçbir halt olmaz. Bunları iradeleri sakatlanmıştır. Daldaki çürük meyve neyse, zillet ittifakı odur. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Adayımızdan da kararımızda da geri dönersek gök girsin, kızıl çıksın. Türki milletinin oyalanmaya tahammülü yoktur. 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Arzumuz budur, amacımız budur.

VAHDETTİN TARTIŞMALARINA TEPKİ

Son güllerde tarihimiz tartışma girişimleri Vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünya’nın hiçbir yerinde atasına ülkesindeki bir güruh kadar yıkıcı konuşan yoktur. Dünya’nın hiçbir yerinde milli kültüre saldıran görülmemiştir.

Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırılması tarihçilerin işidir. Biz tarihimizi ideolojik gayelerle saldıranlara müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Cumhuriyeti cumhurla kucaklayan ya Osmanlı’nın inanmış bir devlet görevlisidir. Karakter aynıdır. Hepsi birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır.

Tarihimizi aşağılamaya çalışan köksüzlere müsaade yok.

Kadir kıymet bilmeyen Türkiye muhalifi kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır. Bu CHP zihniyetinin günahları diz boyudur.

İzmir’in meşrebi ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bugünkü CHP zihniyeti gece ile gündüz gibi farklı. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır.

Sultan Vahdettin kusurları da olsa hain değildir. Edepsiz İzmir belediye başkanı küstahça ona hakaret etmiştir. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur. Günahları diz boyudur. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır.

Ayrıntılar geliyor...