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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP, 55 adayı daha duyurdu

        MHP, 55 adayını daha açıkladı

        Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçimlerde 3.etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 il, 10 büyükşehir ilçeleri ve 42 ilçenin belediye başkan adaylarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:22
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        MHP, 55 adayını daha açıkladı
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        Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 55 adayını daha açıkladı.

        MHP'den yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 il, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" denildi.

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