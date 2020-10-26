Metroda dehşet! Genç kız raylara düştü

İHA

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda genç bir kız rayların arasına düştü. İstasyonda korkul dolu anların yaşandığı olayda, üzerinden vagon geçen genç kız şans eseri hafif yaralı kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. İHA'nın haberine göre, istasyonda metro bekleyen vatandaşlar arasındaki bir genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti.

Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan olaydan hafif yaralı kurtulan genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.