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RESMEN ÇIKTI! Son dakika: Mesut Özil'den olay hareket! Fenerbahçe'yi bıraktı...

Son dakika haberi - Mesut Özil'den olay hareket! Fenerbahçe'yi bıraktı...

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de Mesut Özil konusu gündemden düşmüyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Mesut Özil ile ilgili alınan kadro dışı kararının devam edeceğini açıklamıştı. Sezonun ilk antrenmanında Almanya'ya giden Mesut Özil, şimdi de şimdi de Fenerbahçe'yi sosyal medyada takibi bıraktı

20.06.2022 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da affedilmeyen Mesut Özil'den flaş bir hamle geldi. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından takipten çıkarttı. 

  • Mesut Özil'in bu hareketi sonrası takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi. Yıldız futbolcunun kariyeri açısından nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Özil'in sarı-lacivertli ekip ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  • Yıldız oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in kontratının sonuna kadar Fenerbahçe'de devam etmek istediğini ifade etmişti. 

  • Instagram ve Twitter üzerinden Fenerbahçe'nin resmi hesaplarını takip etmeyi bırakan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını, Fenerbahçe Beko'yu ve Fenerium hesaplarını ise takip etmeye devam ediyor.

  • Geçen sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan, sezonun ilk antrenmanında yer almadı. Jorge Jesus tarafından sezon öncesi kamp kadrosuna alınmayan Mesut Özil ise daha sonra Almanya'ya gitti.

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