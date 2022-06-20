"FUTBOLU BIRAKABİLİR"

Oyuncunun geleceği hakkında Telegraph konuşan Menajer Erkan Söğüt, Özil'in Fenerbahçe'den başka bir kulüpte oynamak istemediğini ve mecbur kalırsa emekli olabileceğini söylerken "Mesut Özil'in Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var ama mecbur kalırsa başka bir kulüp aramaktansa emekli olma olasılığı daha yüksek. Başka kulüpte oynamaz." açıklamasını yapmıştı.

'PROFESYONEL BİR E-SPOR OYUNCUSU OLACAK'

Mesut Özil'in futbolu bıraktıktan sonra e-Spor'a yöneleceğini de kaydeden Erkan Söğüt, "Mesut Özil futbolu bıraktığında e-spor'a yönelecek ve belki de profesyonel bir e-spor oyuncusu olacak. Dürüst olmak gerekirse Fortnite'da gerçekten çok iyi ve bir gün rekabet ederse şaşırmam." ifadelerini kullanmıştı.