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Haberler Gündem Trafik FECİ KAZA! Son dakika: Mardin'de feci kaza! 6 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi Mardin'de feci kaza! 6 ölü, 5 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Bozdağ da, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır" açıklamasında bulundu

Giriş: 02.01.2023 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
FECİ KAZA! Son dakika: Mardin'de feci kaza! 6 ölü, 5 yaralı
Mardin'de feci kaza! 6 ölü, 5 yaralı
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AA

Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, "Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır." açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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