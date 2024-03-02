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        Haberler Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

        Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Türkiye'ye geleceği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 11:58 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:32
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        Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
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        Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

        Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Maliki ayrıca Gazze'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Maliki "Avrupa ülkeleri inisiyatif almalı, bu inisiyatif Filistin devletini tanımakla başlayabilir" dedi.

        Maliki ayrıca "Müslüman ülkeler ve uluslararası camia net bir duruş göstermeli, İsrail'in yüzyıllardır devam eden mevcut durumu değiştirme çabalarını boşa çıkarmalıyız" derken "Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır" diye ekledi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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