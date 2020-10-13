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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın yeniden değerlendirilmesi yönünde verdiği karar sonrası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası Enis Berberoğlu kararını tekrar görüştü.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını tanımadı ve yargılamanın durdurulması talebini reddetti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MECLİS'TE AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda karara ilişkin şunları söyledi:

"İnsanlığın temeli adalettir. Devletin de dinin de temeli adalettir. Bir kişi adaletsizlikle karşı karşıya kaldığı zaman ona tepki göstermek de bizim görevimizdir. Sayın parlamento adaleti sağlayan parlamentodur. Adaleti nasıl sağlayacağız. O kurallara uyulduğunda adalet gerçekleşmiş olur.

Bizim ülkemizin bir Anayasası var. Bu bizi bağlar, gereğini yerine getirmek zorundayız. Yoksa hukuk devleti olamayız. Anayasa Mahkemesi kararına 600 milletvekili olarak uyuyoruz. Bizi kim denetliyor, Anayasa Mahkemesi denetliyor. Yoksa hukuk devleti olamayız.

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karara yasama organı uyuyor, bir yargı organı diyor ki 'Ben Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacağım' diyor. Üst mahkemenin verdiği karara alt mahkeme uymayacağım diyorsa orada bir sorun var. Orada bir çürüme var. Bu çürümeye müdahale etmemiz lazım. Tuz kokar arkadaşlar. Bir kaosa zemin hazırlanır. Bu bir kavga alanı değildir, adalet alanıdır. Biz adaleti ayaklar altına alan bir karar olduğu zaman sessiz mi kalacağız, iyi oldu vurun mu diyeceğiz? Hepimize düşen sorumluluklar var. Balık baştan kokar demişler, niye balığı baştan kokutuyoruz? Yasama organının çıkardığı yasayı, yargı organı 'bunu uygulamam' diyemez. Denetlenmeyen güç, güç değildir.

Anayasa Mahkemesi karar veriyor, 'Ben uymam' diyor. Peki kime gideceğiz? Sıfırdan yeniden dava süreçleri mi olacak? Bütün milletvekili arkadaşlarımdan istirhamımdır, Anayasamıza sahip çıkalım. Bir mahkemenin, bir üst mahkemenin kararını uygulamayacağım diyorsa orada tuz kokmuş demektir. Hepimizin vicdan sorgulaması lazım. Her birimize düşen temel kavramlar vardır. O çerçevede ben her halükarda, hangi partiden, hangi ilin milletvekili olursak olalım adaleti yüceltmek zorundayız."