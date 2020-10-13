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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurusunu değerlendirdiği Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar hakkında konuştu.

Şentop, Berberoğlu'nun Meclis'e geri dönüp dönemeyeceği konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı neticesinde, yeniden yargılama kararı veriyor. İlk derece mahkemesine bu kararı gönderiyor. Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz. Kesin hükmün kaldırılması durumunda değerlendirme yapılabilir" ifadelerini kullandı.