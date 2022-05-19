Lewandowski, Antalya'da tatil yapıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Bayern Münih'te 35 golle gol kralı olan Polonyalı milli futbolcu Lewandowski'nin tatil tercihi Türkiye oldu.

Bundesliga'da sezonun tamamlanmasıyla tatil için ailesiyle Antalya'ya gelen Lewandowski, Belek Turizm Merkezi'nde konakladıkları otelin sahasında bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

33 yaşındaki Lewandowski'nin Antalya tatilindeki paylaşımları, sosyal medyada takipçilerinin beğenisini kazanıyor.